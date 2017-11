Assange denuncia que l'Estat utilitza Amnistia Internacional de Madrid per cobrir els abusos

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 18:00 h

L'activista polític destapa la incoherència de l'organització, que es nega a considerar "presos polítics" els Jordi i els membres del Govern

El silenci d'Amnistia Internacional de Madrid no ha passat desapercebut per a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, favorable a la causa catalana, ha denunciat que l'Estat espanyol està utilitzant l'ONG per contrarestar informativament els abusos públics de l'Estat contra els líders polítics independentistes.

En una piulada d'Amnistia, "no utilitzem el terme "pres polític" perquè no existeix una definició internacional. Utilitzem l'expressió "pres de consciència". No considerem els membres del Govern presos de consciència perquè són acusats d'actuacions que poden constituir delicte", Assange ha denunciat aquest posicionament afirmant que "Espanya està utilitzant a Amnistia Internacional a Madrid per proporcionar una cobertura retòrica als abusos de l'Estat. És obvi per tots que els 10 catalans són presos polítics segons la mateixa definició d'Amnistia", per tot seguit adjuntar un text on es veu que el terme "pres polític" s'utilitza a escala internacional per definir els individus que són en causes judicials per motius polítics.

En aquest sentit, la diputada al Congreso del PDeCAT, Míriam Nogueras, ha demostrat com Amnistia Internacional de Madrid menteix a l'hora de dir que no han fet mai ús del terme "pres polític" amb una imatge on es pot veure fins a sis tuits on Amnistia fa ús d'aquest concepte.