Zoido diu que el 8N va ser un “fracàs rotund” i “no sortirà gratis” als qui van causar “perjudicis”

El ministre defensa l’actuació “equilibrada” i “proporcionada” dels Mossos

El ministre de l’Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat aquest dijous en una entrevista a TVE que la vaga general d’aquest dimecres a Catalunya va ser un “fracàs rotund”, i ha defensat l’actuació dels Mossos d’Esquadra de les acusacions de passivitat.

“El dia d’ahir va ser transcendental per desemmascarar el procés sobiranista” perquè “hi va haver més consum elèctric que el mateix dia de la setmana anterior” i “el funcionament de l’activitat comercial i dels funcionaris va ser normal” tret “d’una petit seguiment a Educació”.



Ha advertit que els talls de carreteres i de les vies són “sabotatges” amb mètodes “violents per part de grups “radicals” als què “no sortirà gratis” la seva actuació i els “perjudicis” provocats. “A tots els identificats i als que puguem identificar a través de les metges per descomptat no els sortirà gratis les actuacions que van fer ahir”, ha sentenciat.



L'actuació dels Mossos, equilibrada



Segons Zoido, l’actuació dels Mossos “va ser molt equilibrada i atenent a la proporcionalitat que es necessitava”. En aquest sentit ha destacat que els Mossos van dir a terme “més de 200 intervencions” i van identificar “més de 100 persones” i no hi va haver “ni un sol lesionat”.

En aquest sentit, ha justificat per les “conseqüències inimaginables” d’una actuació policial a les vies el fet que els agents no desallotgessin els talls de l’AP7, l’Estació de Sants i la de Girona. “quan els piquets són violents es corre el risc d’exercir violència davant els nens que havien col·locat tallant les carreteres”, ha dit, i de produir “lesions greus”. “Ahir no era el dia per caure en provocacions”, ha sentenciat.

