L'alcalde socialista a Lleida destina un agent a vigilar la bandera espanyola de la Paeria

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 15:00 h

Els grups municipals del PDeCAT i la Crida-CUP demanaran a Àngel Ros que justifiqui els costos d'aquesta mesura

10 ( 1 vot ) Carregant Carregant



Des de fa uns dies, un agent de la Guàrdia Urbana es dedica a custodiar les banderes que onegen al terrat del quart pis del Palau de la Paeria, suposadament per ordre de l'equip de govern de l'alcalde socialista a Lleida, Àngel Ros. Això ha despertat la indignació del grup municipal del PDeCAT, que demanarà que ho justifiqui en la propera reunió de la Comissió de Polítiques de Gestió dels Recursos, Seguretat Pública i Organització municipal. També qüestionaran els costos d'aquesta decisió, juntament amb el grup municipal del la Crida-CUP.





Pla obert on es poden veure les banderes catalana, espanyola i de Lleida al terrat del Palau de la Paeria © PDeCAT Paeria Comparteix Tweet

URL curta

Etiquetes Àngel Ros, bandera espanyola, Paeria

Aquesta vigilància es porta a terme des del dia de la proclamació de la República Catalana: un agent de la guàrdia urbana fa guàrdia al passadís de la quarta planta, on hi ha els grups municipals i el terrat amb els pals de les banderes catalana, espanyola i de Lleida. Segons el PDeCAT, els guàrdies tenen com a ''missió'' la custòdia de la bandera espanyola.



En la pregunta que el grup del PDeCAT planteja a la comissió es demana la justificació d'aquesta mesura, com afecta a l'organització de la feina dels agents i quin cost suposa per a les arques municipals destinar una persona a aquesta tasca. A l'espera de les explicacions oportunes, el PDeCAT considera que destinar un agent a la custòdia de la bandera espanyola és un malbaratament de recursos del tot injustificat i que, a més, suposa una desconfiança manifesta en els regidors i els treballadors dels grups municipals que ocupen les oficines de la quarta planta de l'Ajuntament.