La cineasta descarta dedicar un film al conflicte polític català perquè "és difícil no caure en fer un pamflet"

La cineasta, Isabel Coixet, ha assegurat que viu el moment polític català amb "angoixa" igual que molts altres ciutadans "dels dos costats".

En una entrevista a l'ACN en el marc de l'estrena de 'La Llibreria', Coixet ha afirmat que la mobilització "perpètua" de les últimes setmanes porta a un estat de "tensió" que no "és bo per a ningú".En aquest sentit, després de definir-se com una persona "pragmàtica", ha lamentat que els polítics enlloc de dedicar-se a "solucionar" la vida quotidiana de la gent de la manera més "justa" i "ètica" es dediquin a una "altra cosa" que encara no entén "què és".Tot i haver-ho pensat "moltes vegades", la directora de cinema ha descartat dedicar una pel·lícula al moment polític català perquè és "complex" no caure en fer un "pamflet" o un "sermó".