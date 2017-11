No hi ha cap vot

En roda de premsa, Albiol ha explicat que portarà davant la fiscalia de menors "l'ús de nens petits com a escuts humans" en les manifestacions d'aquest dijous amb motiu de la vaga general.

En aquest sentit, el popular ha criticat el "fanatisme" dels pares que els condueix a portar els seus fills menors a tallar carreteres, una actitud que ha titllat d'"inadmissible" i "miserable".

Per altra banda, ha dit que la protesta d'ahir va ser una "vaga salvatge" on una minoria va afectar una majoria de catalans. A més, ha desitjat que aquells que van tallar les comunicacions "rebin la sanció més dura".

El líder del PPC, ha alertat al PSC que, incorporar l'exconseller i exlíder d'Unió Ramon Espadaler a les seves llistes "no és el camí" adequat. Albiol ha dit que els socialistes han "fitxat un independentista" i els hi ha recordat que Espadaler va participar de la consulta del 9-N i n'era el responsable dels Mossos.

Per altra banda però, els hi ha proposat, junt amb Cs, incorporar punts comuns als seus programes electorals on es comprometin a no donar suport a un govern independentista, a rebutjar un referèndum il·legal o que proposi la independència de Catalunya i a permetre un govern alternatiu a l'independentisme després del 21-D.

El popular ha demanat als dos parits "que tinguin les idees molt clares" i que deixin "molt clar per escrit" als seus programes aquesta voluntat.

Tanmateix, el popular ha defensat, a diferència de la líder de Ciutadans , que l'actuació policial va estar "a l'altura de les circumstàncies" i ha afegit que si en algun cas es va produir alguna situació de "passivitat" la Delegació del govern espanyol i el mateix cos policial ho estudiarà.