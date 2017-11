L'Audiència Nacional rebutja els recursos per alliberar el Govern

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 17:00 h

També manté Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó per un suposat risc de fugida a Bèlgica

La jutgessa Carmen Lamela ha desestimat els recursos de reforma presentats per la defensa dels vuit membres del Govern empresonats, segons ha avançat la Cadena Ser. L'Audiència Nacional nega així la llibertat a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull, Meritxell Borràs i Carles Mundó al·legant risc de fuga i reiteració delictiva. Ara poden presentar recursos d'apel·lació en contra de la decisió de Lamela.

L'Audiència Nacional també manté Sánchez i Cuixart a la presó per un suposat risc de fugida a Bèlgica. Ho fa després de desestimar els recursos de les seves defenses, amb que demanaven acabar amb la mesura cautelar de presó incondicional, al·legant risc de fugida i de reiteració delictiva. L'Audiència Nacional argumenta la seva decisió en el fet que el president Puigdemont i quatre consellers cessats siguin a Brussel·les, ja que els seria "més fàcil trobar refugi entre ells si decideixen abandonar Espanya". També assegura que si els deixessin en llibertat seguirien "amb la mateixa actitud d'obert enfrontament no pacífic que fins al moment han vingut mostrant".

La decisió no ha estat unànime i ha comptat amb el rebuig d'un dels cinc magistrats, José Ricardo de Prada, que ha emès un vot particular. Segons ell, la presó condicional com a mesura cautelar és "innecessària, no idònia i desproporcionada" i "no s'exposen raons detallades convincents sobre els riscos processals". De Prada ha dit que optaria per altres mesures cautelars com la vigilància o la prohibició provisional de certes activitats.