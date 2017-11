El PSC, en caiguda lliure arreu del territori

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 19:00 h

Res del que fa el PSC agrada a les seves pròpies files i s'augura una nova patacada electoral. Les baixes, a més, arriben per totes bandes. Si alcaldes com els de Terrassa o Castellar del Vallès abandonaven la militància socialista per la deriva ultranacionalista espanyola del partit, ara, després del pacte amb Ramon Espadaler, també té baixes però en l'altre sentit. A més, va perdent poder municipal arrel de la fi dels pactes amb ERC o PDeCAT.

Adéu al Consell Comarcal d'Osona



CiU, ERC i IDO han trencat el pacte de govern que els tres grups tenien amb el PSC al capdavant del Consell Comarcal d'Osona. Així ho han anunciat en un comunicat on asseguren que aquesta decisió s'ha pres arran de la situació política que viu el país i el posicionament adoptat pel PSC. El mateix comunicat però, posa en valor que els consellers comarcals socialistes sempre s'han posicionat "clarament en contra" de l'aplicació del 155 i han aprovat totes les resolucions presentades en aquest sentit. La sortida del govern dels consellers socialistes es farà al llarg del mes de novembre "de manera ordenada" i sense que afecti el funcionament dels serveis del Consell Comarcal.

Adéu a l'alcaldia de Terrassa?



El portaveu del PDeCAT a la ciutat de Terrassa, Miquel Sàmper, assegura que la formació està disposada a donar suport a Terrassa en Comú (TeC) i convertir el seu portaveu, Xavier Matilla, en alcalde, per evitar que el PSC continuï al capdavant de la ciutat. Sàmper ho ha dit en una roda de premsa en què ha afirmat que no descarta votar el candidat dels comuns en el ple d'investidura, tot i que els Demòcrates es quedin fora del govern. El portaveu del PDeCAT ha estat molt crític amb els socialistes a qui considera "coautors" de l'aplicació del 155 i de la privació de llibertat dels presos polítics. "En cap cas podem acceptar qualsevol opció de govern que compti amb el PSC", ha sentenciat.

Notícies relacionades

Per una banda i per l'altra. Un altre alcalde que es dóna de baixa, però justament pel motiu contrari als que fins ara han marxat del PSC: l'alcalde de Gimenells el Pla de la Font (Segrià), ha deixat el partit pel fitxatge de Ramon Espadaler al·legant que és "incapaç de compartir partit amb els nacionalistes d'Unió" tal com ell mateix ha explicat en un tuit.El drama no acaba aquí. Avui s'ha conegut que el govern municipal de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) ha trencat el pacte amb el PSC i la fins ara regidora de Turisme i Comerç, Rosa Anglès, no continuarà al capdavant d'aquestes regidories. Com expliquen en un comunicat, la resta de grups, ERC, ICV, SI i una regidora no adscrita, han decidit excloure Anglés del pacte "per l'actual situació que està vivint el país i el posicionament del PSC davant l'aplicació de l'article 155 i de l'empresonament del vicepresident de la Generalitat, de sis consellers i dels representants d'Òmnium Cultural i de l'ANC". L'alcalde de la Ràpita, Josep Caparròs, descarta cap tipus de "problema personal" amb la regidora socialista però apunta que "la situació del país no permet continuar amb el pacte que es va signar a principis de la legislatura".