L’Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural de Cornellà de Llobregat han impulsat via xarxes socials un "dejuni col·lectiu pels presos polítics" i "el restabliment de les institucions catalanes" des d'aquest divendres a les 20h. fins al proper 20 de desembre, un dia abans de les eleccions convocades arran de l'aplicació del 155 a Catalunya.



Es tracta d'un "dejuni col·lectiu i rotatiu" -per relleus d’entre 48 hores i una setmana- que es durà a terme a la Casa Parroquial de Santa Maria, a Cornellà, com una crida a la reflexió per "reforçar la convivència ciutadana, amb l’escolta activa i el diàleg entre tothom", "honorar els resistents no violents (la Fiscalia va citar sis cornellanencs a declarar per enganxar cartells de l'1-O) i fer costat a tots els ferits de l’1 d’octubre" i "la llibertat dels Presos Polítics i solidaritat amb tots els imputats".





⚠️DEJUNI COL·LECTIU PELS PRESOS POLÍTICS⚠️



Activitat de l'@assemblea i @OmniumCornella per la llibertat dels presos polítics i el restabliment de les institucions catalanes

Les assemblees territorials esperen que aquesta forma de protesta s’estengui també a altres zones de Catalunya. Al web de l'entitat Fam de Llibertat , hi ha informació sobre com formar-hi part i com fer un dejuni saludable, amb recomanacions i normes, entre altres coses.

