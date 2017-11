Albiol dubta de la lleialtat del PSC per fer front el sobiranisme després de fitxar Espadaler

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 19:30 h

El PPC proposa als socialistes i Cs punts comuns als programes pel 21-D

No donar suport a un govern independentista, rebutjar un "referèndum il·legal" o que proposi la independència de Catalunya i permetre un govern alternatiu a l'independentisme després del 21-D. Aquests són els punts que -segons el president del PPC, Xavier García Albiol- haurien de compartir els programes electorals del seu partit amb el de C's i PSC. El popular ha demanat als dos parits que van ajudar-lo a implementar el 155 a Catalunya "que tinguin les idees molt clares" i que deixin "per escrit" als seus programes aquesta voluntat.

En aquest sentit, Albiol ha criticat la decisió del PSC d'incorporar l'exconseller del Govern Mas i exlíder d'Unió, Ramon Espadaler, a les seves llistes; tal com ha fet aquest matí la líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, en retreure als socialistes que s’aliïn amb “un conseller que va organitzar el 9-N” i és part “del problema” actual. El president del PPC ha augurat -pel seu nou "fitxatxe independentista", que va participar de la consulta del 2015 i era el responsable dels Mossos en aquell moment- que el PSC no acceptarà la seva proposta. Amb tot, els ha instat (també a C's) a "assumir compromisos públics" per tal que els seus votants sàpiguen què farà cada partit.



Albiol ha explicat que les llistes del PPC de cara als comicis del 21-D no estan tancades i que esperen fer-ho en les properes hores. Ha dit que hi pot haver alguna "sorpresa important" però ha asseverat que "a diferència del PSC, el PPC no ha anat a buscar cap independentista".



També ha assegurat avui que encara no ha parlat amb PSC i C's, però ha proposat públicament a les dues formacions portar "un, dos o tres punts" comuns als seus programes electorals amb certs compromisos. "Deixar molt clar si cal per escrit que no pactarem amb els partits independentistes, que no permetrem un referèndum i que volem avançar en tornar la normalitat i institucional a la Generalitat i la recuperació econòmica", ha detallat. I ha insistit que és necessària la unió de les tres forces davant l'independentisme: "El PSC no ho podrà fer sol, Cs no ho podrà fer sol i el PPC no ho podrà fer sol. L'única possibilitat que tenim és anar de la mà el 21-D", ha dit per demanar que després dels comicis aquesta aliança eviti un nou govern independentista.