El PDeCAT ajorna l'aprovació de les llistes del 21-D amb l'esperança d'unir l'independentisme

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 18:30 h

Puigdemont insisteix que hi ha "alternatives" a la llista unitària, un cop acabat el termini per registrar coalicions electorals

El PDeCAT ha ajornat el Consell Nacional previst per dissabte que havia d'aprovar les llistes de les eleccions del 21 de desembre, després que el president Carles Puigdemont hagi insistit des de Brussel·les en una llista unitària. El 17 de novembre és el darrer dia per registrar llistes a les eleccions, així que el Consell Nacional s'haurà de celebrar al llarg de la setmana que ve.

Puigdemont ha insistit que hi ha "alternatives" a la llista unitària, ja que el passat 7 de novembre es va acabar el termini per registrar coalicions electorals. En aquest sentit, en una entrevista a la televisió flamenca, el president va apuntar la possibilitat "d'agrupar-se amb la societat civil" però sense concretar si apunta a una agrupació d'electors (un conjunt de ciutadans que s'associen temporalment amb l'únic objectiu de presentar una candidatura electoral, per la qual és necessari recollir firmes d'almenys un 1% dels inscrits al cens electoral en la circumscripció corresponent). En cas d'articular una llista unitària sobiranista amb aquesta fórmula, no es rebria finançament per a la campanya electoral i no es tindria accés als debats electorals ni als espais de propaganda.



La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, es va posicionar aquest dimecres al costat de Puigdemont i -a través de Twitter- també pressionava per una llista conjunta de l'independentisme. "Seguim pensant que la unitat del món sobiranista en les properes eleccions és necessària i estem disposats a explorar qualsevol possibilitat per fer-la possible", va escriure.



Al seu torn, la CUP decideix aquest diumenge en assemblea com es presenta a les eleccions, tot i que cap de les quatre opcions que sotmetrà a votació inclou el PDeCAT. Un fet que, per ERC, fa impossible una llista unitària, ja que els republicans han condicionat aquesta fórmula al fet que vagi més enllà de JxSí.