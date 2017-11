La determinació del poble amb la República: Ja hi ha més de 230 CDRs arreu del territori

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 20:30 h

Els Comités en Defensa de la República (CDR) han esdevingut l'instrument de mobilització més ben coordinat d'aquestes últimes setmanes. Són grups de voluntaris activistes que estan disposats a mobilitzar-se quan calgui en defensa de la República que emana del mandat recollit l'1 d'octubre. Ara mateix, segons afirma el seu perfil oficial de Twitter, ja hi ha més de 230 arreu del Principat i un a les Balears.

El perfil oficial dels CDRs ha publicat un mapa de la distribució territorial dels seus més de 230 nuclis arreu de Catalunya i un a Palma de Mallorca. Expliquen que, per poder navegar pel mapa, en moltes localitats els CDRs poden tenir un altre denominació que no coincideixi amb la toponímia o amb algun nom segmentat com per exemple passa a Barcelona que va per barris.



A més, a la publiació han volgut salduar el nou perfil de Twitter del Govern legítim de Catalunya, ja que l'oficial, ara està intervingut.

Hola @catalan_gov com podeu veure ja som més de 230 CDR.



Per nosaltres sou el nostre govern legítim.



Reclamem la llibertat dels presos, i us volem transmetre el nostre escalf a tots els que esteu a Bèlgica i a les vostres families.



Abraçades d'orgullhttps://t.co/2BANg9rLBP — CDRCatalunya (@CDRCatOficial) 9 de novembre de 2017

