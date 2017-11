Un reconegut pedagog destrossa el formulari de SCC enviat a les escoles

Català de seny Sant Cugat Sant Cugat

10 de novembre de 2017, 07.24 h



Des de l'ú d'Octubre, alguna cosa important s'ha trencat a Catalunya. És el silenci dels catalans no separatistes. Ja no callen. Volen, amb tot el seu dret, que els seus fills rebin un ensenyament sense adoctrinaments en l'odi vers Espanya i els espanyols, i que l'idioma cooficial a Catalunya, el castellà, estigui present en un 50% de les assignatures troncals.



El 21-D votaran opcions polítiques que recolzin aquests dessitgos, del tot legitims en Democràcia.



