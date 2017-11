Així demostra la interventora de la Generalitat que la fiança a Puigdemont i els consellers és injustificable

Última actualització Dijous, 9 de novembre de 2017 21:30 h

Rosa Vidal certifica que es van bloquejar els 6,2 MEUR que s'havien de destinar a l'1-O i no es van gastar

Els 6,2 milions d'euros que el pressupost de la Generalitat del 2017 preveia destinar a 'Organització, gestió i seguiment de processos electorals' es van bloquejar i, per tant, no es van arribar a gastar. Així ho explica la interventora general del Govern, Rosa Vidal, en un certificat que els advocats dels consellers han entregat a l'Audiència Nacional juntament amb les al•legacions, després que la jutge Carmen Lamela hagi imposat una fiança per un import de 6,2 milions al president Carles Puigdemont i els consellers destituïts en referència a la partida dels pressupostos que s'hauria gastat en la celebració del referèndum d'autodeterminació de l'1-O. El certificat, amb data 31 d'octubre, assegura que cap partida d'aquest programa dels pressupostos no es va fer servir per al referèndum perquè el TC havia resolt que fer-ho era inconstitucional.



La interventora exposa que, dels 6,2 milions d'euros consignats al programa 132 del pressupost de la Generalitat -d'Organització, gestió i seguiment de processos electorals-, només es van comptabilitzar compromisos de depesa per un import de 25.521 euros. D'aquests, 19.366 es van gastar al febrer i 6.181, al juny. En tots dos casos, les despeses corresponen al manteniment "ordinari i evolutiu d'un sistema informàtic" que no tenia res a veure amb l'1-O, tal com assegura Vidal.

En l'informe, la interventora recorda que el 5 de juliol el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucional i nul·la la disposició addicional 40 de la llei dels pressupostos, de manera que les partides del programa 132 eren "inconstitucionals" si es destinaven a l'organització del referèndum. "A la vista d'aquesta sentència, la intervenció general va realitzar les actuacions necessàries per al bloqueig de qualsevol ús i execució de les partides pressupostàries mencionades a partir d'aquest moment", subratlla.

