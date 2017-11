L'estratègia de Forcadell per eludir presó a les portades espanyoles

|| ||☆|| || PAÍS CATALÀ : DE SALSES A GUARDAMAR, DE FRAGA A MAÓ, UNA SOLA LLENGUA, UNA SOLA NACIÓ . . . . . . || ||☆|| || L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat L'estat espanyol per als espanyols i un estat català per als catalans. Ara ja tenim un estat, la REPUBLICA CATALANA, on la nostra llengua ja no és maltractada, sinó que és oficial en tot l'estat

10 de novembre de 2017, 09.28 h











Una molt estimada amiga que llegeix els meus comentaris m'acaba de telefonar dient-me que seria millor, a #1 haver parlat no pas d'una "guerra" entre el franquisme i la democràcia, sinó d'un "enfrontament".









Amb tot el respecte cap a les seves sempre assenyades i interessants opinions, crec que quan un estat es declara independent, i l'estat veí l'ENVAEIX per la força i empresona els seus dirigents, NO ÉS GENS EXAGERAT PARLAR DE GUERRA OBERTA.







