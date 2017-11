Els polítics catalans critiquen l'empresonament de Forcadell

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 09:45 h

Reaccions a la presó condicional de la presidenta de la Mesa

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha passat la nit a la presó d'Alcalà Meco, on estan les conselleres Bassa i Borràs. Va arribar a quarts d'una de la matinada en un cotxe policial escortat per dos vehicles de la Guàrdia Civil des del Tribunal Suprem, on va declarar en la causa oberta per sedició, rebel·lió i malversació. Forcadell podrà eludir la presó si paga una fiança de 150.000 euros.

Malgrat la decisió del TS, la presidenta del Parlament s'ha mostrat ferma i ha agraït el suport dels ciutadans. "Moltes gràcies a totes i a tots pel vostre suport, escalf i estima", ha afirmat en el seu compte de Twitter.





.@ForcadellCarme farà nit a la presó per haver permès el debat democràtic. Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola — Carles Puigdemont (@KRLS) 9 de noviembre de 2017 Tanmateix, el president Carles Puigdemont, des de Bèlgica, ha lamentat que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hagi de fer nit a la presó per haver permès el debat democràtic. "Per permetre parlar i votar! Així és la democràcia espanyola", ha afegit també en el seu compte de Twitter.

Per altra banda, el líder de Demòcrates, Antoni Castellà, ha denunciat que l'estat espanyol és una dictadura. "Primer reprimeixen brutalment i després una mica menys i després, fins i tot has de donar les gràcies", ha assegurat des de les xarxes socials. Castellà també ha reivindicat que tots són innocents i ha demanat que se'ls retirin els càrrecs perquè puguin tornar a casa.



El coordinador territorial del PDeCAT, David Bonvehí, ha considerat que les mesures preventives del TS obre una possibilitat per a que els consellers destituïts per l’Estat puguin abandonar la presó si finalment aquest jutjats assumeix la seva causa. “En un estat de dret i democràtic no hauríem de viure aquests dies. La Mesa són uns valents i uns demòcrates", ha assegurat.

En la mateixa línia s'ha manifestat el fins ara secretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, que ha considerat que no és tolerable que Carme Forcadell passi la nit a la presó en un país governat per una "banda de lladres" com el PP. Fachin ha cridat a posar "la gent al seu lloc" el 21-D. "Cal derrotar-los", ha afegit.





Els conflictes polítics necessiten solucions polítiques, mai judicials. Avui tornen a casa, però no totes. Avui, demà i demà passat caldrà seguir — Xavier Domènech (@XavierDomenechs) 9 de noviembre de 2017 En aquest sentit, Xavier Domènech, coordinador general de Catalunya en comú Podem, ha alertat a través de Twitter que els conflictes polítics "necessiten solucions polítiques, mai judicials". "Avui tornen a casa, però no totes. Avui, demà i demà passat caldrà seguir", ha conclòs.

També, el fins ara diputat d'ERC, Roger Torrent, ha sentenciat que l'Estat "ha tornat a demostrar com no hi ha separació de poders, com és una democràcia fallida", i ha preguntat "als demòcrates espanyols" i a Europa "fins on i fins quan estan disposats a aguantar aquest estat de dret fallit".

Des de la presó, Oriol Junqueras ha transmès un missatge a través del seu compte de Twitter poc després que s'hagi sabut que els membres de la mesa del Parlament podrien eludir la presó pagant una fiança. "Per molt llarga que sigui la tempesta, el sol sempre torna a brillar entre els núvols. Abraçada immensa! Carme Forcadell, Anna Simó i a la resta de la Mesa", ha asseverat.





No és una bona notícia. No normalitzem la repressió. @ForcadellCarme només ha permès el DEBAT al @parlament_cat i avui serà a presó. Decisió x fer-nos mal col.lectivament. I no pararem. Els estem guanyant — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 9 de noviembre de 2017 Tanmateix, la fins ara presidenta de la CUP al Parlament, Mireia Boya, ha considerat que "no és una bona notícia" que el Tribunal Suprem hagi decretat presó sota fiança de 150.000 euros per a Carme Forcadell. "No normalitzem la repressió. "Forcadell només ha permès el debat al Parlament i avui serà a la presó. Decisió per fer-nos mal col·lectivament. I no pararem. Els estem guanyant", ha afegit en el seu compte de Twitter.

Notícies relacionades