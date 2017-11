Per Santiago, el ministeri públic atribueix a Nuet "conductes i actituds" sobre el procés sobiranista i la convocatòria de mobilitzacions que són "radicalment falses", sense diferenciar entre la posició de JxSí i CSPQ.

A més, creu que el fet que Llarena hagi denegat la petició del ministeri públic d'una fiança de 6,2 MEUR per als investigats deixa veure que el magistrat no aprecia "cap indici de malversació".

