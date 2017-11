Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 09:20 h

Bany de realitat en el discurs del membre de la Mesa del Parlament

Joan Josep Nuet, l'únic membre de la Mesa del Parlament que no se li va aplicar presó amb fiança, i que va insistir davant el jutge que no només no era independentista sinó que havia votat 18 vegades en contra dels sobiranistes, ha estat entrevistat avui a Els Matins de TV3 poques hores després d'haver acudit al Tribunal Suprem a declarar. Les paraules de Nuet, han estat un bany dur de realitat.

Joan Josep Nuet, d'EUiA, s'ha mostrat molt contundent durant l'entrevista i ha volgut explicar "veritats" per a començar a canviar el marc mental de molta gent que, segons ell, no coneixen la situació real del país: "s'ha de ser realista i no enganyar la gent. L'article 155 s'està aplicant a Catalunya i dir que som una República és viure a Màtrix".

En aquest sentit, ha afirmat que "anem a un període complex perquè el procés no ha anat bé" i en la mateixa línia ha afegit que "els catalans s'han de mentalitzar que comença un nou període en la política catalana, tocant de peus a terra sense renunciar a les seves conviccions.

Sobre les declaracions davant el jutge, Nuet ha explicat que "vam dir la veritat i no vam renunciar a cap ideologia". I ha volgut especificar: "és una estratègia que ens interessa perquè estem fent un servei al país".

Diluir l'independentisme

Nuet també ha afirmat que "hem de fer una reflexió col·lectiva i no la podrem fer en bones condicions amb un govern a l'estranger. S'ha de fer aquí recuperant les nostres institucions. Hem de saber com ens hem equivocat i canviar d'estratègia que la d'ara ens ha portat al fracàs".

Ja en clau electoral, ha dit que hi ha dos fronts, els de "la terra cremada" en referència als unionistes, i els que viuen a Màtrix, els independentistes, i s'ha mostrat com la millor opció: "a pesar del procés, la gent segueix tenint problemes a Catalunya i buscarem aquests camins per a resoldre'ls".

