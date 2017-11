Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 10:45 h

El nou president de SCC assegura que l'única manera de canviar-ho és amb un executiu independentista

"TV3 no és una televisió pública, respon a una ideologia", assegurava el nou president de Societat Civil Catalana (SCC), José Rosiñol, en una entrevista al Crónica Global. "Hi ha dues maneres de canviar aquesta situació. Que un nou executiu nacionalista compleixi amb les seves obligacions i governi per a tots, no només per a qui els han votat". "Això és idíl·lic perquè mai s'ha fet. O que un govern no nacionalista comenci a desmuntar aquesta estructura".

El nou president de l'entitat també ha criticat el sistema educatiu català: "S'educa en un marc mental o en una cosmovisió molt concrets". "Hi ha casos lamentables però el relat general es basa en subtileses. Per exemple, no es parla d'Espanya o si es parla, es fa de forma pejorativa". "La llei educativa catalana contemplava l'aplicació gradual de la immersió. No és el mateix l'espai sociolingüístic a l'Hospitalet de Llobregat que a Taradell".

Preguntat pel finançament de SCC, Rosiñol exposava que "tenim una organització molt senzilla, amb pocs socis, uns 75, i milers de col·laboradors". "És una estructura semblant a la de Greenpeace. Tenim donacions d'empresaris i particulars, no tenim ajudes públiques".

Després del 21-D

Sobre una possible dissolució de l'entitat en cas que guanyés el bloc constitucionalista després del 21-D, Rosiñol constava que "hi ha dos plànols: el polític i el social. I la fractura social no desapareixerà amb una solució política. S'hauran de cosir aquestes ferides. No pot haver-hi vencedors ni vençuts. El paper de SCC ha de ser treballar per un escenari de convivència i reconciliació".

Rosiñol reconeixia al digital que li hauria agradat que "l'Estat no hagués hagut d'actuar" sobre Catalunya amb l'article 155. Però subratlla que "en un escenari de secessió, l'Estat ha de reaccionar protegint els drets i llibertats de tots els catalans. No hi havia més opció que el 155".

