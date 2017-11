Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 11:05 h

"No té sentit que un independentista hagi de triar entre el vicepresident i el president"

Aquest matí a l'Ateneu Barcelonès s'ha fet un acte de presentació d'una iniciativa de la societat civil, sense cap organització al darrere, del que es pretén que sigui l'instrument electoral per a guanyar unes eleccions excepcionals per a atorgar-los un caràcter referendetari, segons els organitzadors. Es tracta d'una possibilitat legal electoral que és una "agrupació d'electors" i que se li posarà el nom de "Llista Unitària 1 d'octubre" que, segons els seus promotors, té "un poder que no tenen els partits per si sols".

Acte Llista Unitària 1 d'octubre



Cues per firmar la petició d'agrupació d'electors a l'acte de presentació



La presentació ha anat a càrrec de gent de la societat civil de manera individual de diferents sensibilitats polítiques, Francesc de Dalmasses, ha recordat que és una candidatura que posaran a disposició dels presos polítics i dels encausats per l'1-O i que "cap de les persones que portem aquesta iniciativa, en cap cas, formarem part d'aquesta llista".

Dalmasses ha explicat que els promotors "no volem acceptar que estem en una situació de normalitat" i ha afegit que les dues iniciatives que es van formar fa poc més d'una setmana s'han unit per aplegar forces i "afrontar de la manera més digna el 21-D".

Dalmasses ha dit que "el dia 7 acabava el termini per les coalicions però encara hi ha temps per generar formules perquè aquestes eleccions tinguin l'únic sentit que puguin tenir: que el govern a l'exili i a presó es tornin a situar als seus llocs de treball".

El sentit que ha donat a la Llista Unitària 1 d'octubre pels organitzadors, és perquè "per part de la societat catalana és molt difícil d'entendre escollir uns presos polítics o uns altres, o triar entre el vicepresident i el president".

Un repte a contrarellotge

El que es vol fer, tècnicament, es denomina una "agrupació d'electors" i Dalmasses ha explicat que "necessitem més de 55.000 signatures abans que acabi la setmana vinent".

Una candidatura guanyadora

Aurora Madaula, una altra de les promotores, ha explicat que aquest és "un moment excepcional en la política i requereix una resposta conjunta contundent. Hem arribat fins aquí amb encerts i errors. Però també la resposta desproporcionada i il·legítima de l'Estat".

Segons Dalmasses, aquesta és una possibilitat perquè el 21-D l'opció guanyadora sigui l'independentisme en vots i escons. Aurora Madaula ha recordat que no "podem caure al parany d'actuar com si aquestes fossin unes eleccions autonòmiques per muntar un govern autonòmic".

Un programa simple per aglutinar forces

Madaula ha explicat que "hem de plantejar el 21-D com unes eleccions refrendetàries". Per Madaula, això vol dir confrontar "entre el bloc del 155 i de la República catalana. I això es fa amb una llista única amb un programa simple sense lectures esbiaixades: 1- Sobirania (retirar el 155, fer fora els policies espanyols de Catalunya i una restitució Govern), 2- Llibertat (pels presos polítics i exiliats) i 3- Procés constituent (l'endemà de la proclamació dels resultats i convocar unes eleccions constituents en el termini més breu possible).

Una candidatura amb un poder que no tenen els partits

Toni Morral, exalcalde de Cerdanyola d'ICV, ha explicat que "aquesta candidatura té el poder de la gent i les seves energies". També ha recordat que la llista pretén que hi siguin "els alcaldes i alcaldesses que tant han fet per poder votar l'1-O i oberta als partits polítics que ja han decidit que es presenten a les eleccions, també de la CUP i d'aquells polítics que estan en un territori en contra del 155".

En aquest sentit Morra, ha afirmat que la "Llista Unitària 1 d'octubre té un poder que no tenen els partits per si sols". Pere Pugès també ha afirmat que aquesta iniciativa té el suport explícit de Jordi Sànchez.

Per acabar, Pere Pugès, ha explicat que es farà un nou web que uneix els dos anteriors i ha fet una introducció més tècnica sobre com s'ha d'omplir els formularis, que no és senzill. A més, la Junta Electoral Central sol refusar moltes firmes al mínim dubte. Així, els voluntaris que vulguin firmar tindran un full d'instruccions sobre com s'ha de fer i ha convidat a tothom a entrar a www.llistaunitaria.cat on hi ha les instruccions pertinents. També ha explicat que hi haurà voluntaris que s'organitzaran per a recollir les signatures arreu del Principat.

