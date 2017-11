Aquesta és la interlocutòria del jutge sobre Forcadell i els membres de la Mesa

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 11:30 h

Creu que la violència exigida pel delicte de rebel·lió pot ser simplement la "intimidació del poder constituït amb l'ús incruent de la força"

1 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El magistrat Pablo Llarena, en la seva interlocutòria de 27 pàgines, detalla les sentències dels membres de la mesa, investigats per delictes de rebel·lió, sedició i malversació. Llarena ha decretat presó amb fiança de 150.000 per a Carme Forcadell, la llibertat sense mesures cautelars per a Joan Josep Nuet, i la llibertat amb fiança de 25.000 euros per a Corominas, Guinó, Simó i Barrufet.

En la interlocutòria, el magistrat afirma que els querellats sabien que si els independentistes guanyaven el referèndum, es procediria "inexorablement i sense cap negociació" a la constitució d'una república independent" per més que s'introduís com una declaració prèvia a la que era la resolució jurídica del Parlament". "La idea d'actuar amb subjecció a un pacte és irreal", sentencia el magistrat. D'altra banda, considera que la idea dels impulsors del procés era "assolir una situació de fet per, després, aconseguir imposar la seva acceptació política". "Com que la viabilitat política d'una nova realitat nacional no podia aconseguir-se amb l'actuació legislativa i governativa desplegada, és factible que es considerés que el resultat només seria assolit mitjançant la incorporació d'una mobilització ciutadana que exigís la permanència del nou ordre implantat", detalla el jutge.



El magistrat del TS ha justificat la imputació del delicte de rebel·lió contra els membres sobiranistes de la Mesa perquè considera que els líders polítics del procés podrien haver aprofitat "focus puntuals violents" per aconseguir els seus objectius finals com, per exemple, el "setge" a hotels de guàrdies civils o el "bloqueig" de la Delegació del govern espanyol a Catalunya.

Per això, considera que la violència que exigeix el delicte de rebel·lió pot consistir també en una "intimidació del poder constituït amb l'ús incruent de la força" i un possible descontrol violent de la ciutadania.

Però perquè sigui violent "no és exigible que incorpori fets lesius o danyosos contra persones o béns, sinó que també es manifesta quan integra l'ostentació d'una força i es mostra la disposició a usar-la".

Segons el magistrat, la querella evidencia que aquests fets "violents" van ser "conscientment instrumentalitzats" per aconseguir la secessió.

Per justificar la presó amb fiança per a Carme Forcadell, la llibertat per a Joan Josep Nuet, i la llibertat amb fiança per a Corominas, Guinó, Simó i Barrufet, el magistrat repassa un per un tots els tràmits parlamentaris i les resolucions de la cambra que han conduït fins a la DUI, amb les corresponents suspensions i anul·lacions per part del TC.

A Forcadell li atribueix un paper de lideratge del procés i, per contra, a Nuet, sentencia que mai va establir la DI com una declaració unilateral si no, dins la Constitució.

Amb tot, per al magistrat evidencia que ja fa més de dos anys que es va planificar "l'engranatge i la coordinació entre iniciatives legislatives, executives i la mobilització ciutadana per fer de totes elles un únic instrument adequat per a la consecució de les finalitats secessionistes".

Notícies relacionades