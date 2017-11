Això és el que ha pagat fins ara la Caixa de Solidaritat

Carme Forcadell ha sortit de la presó d'Alcalá-Meco, on ha passat la nit després que el magistrat Pablo Llarena decretés presó sota fiança a la presidenta del Parlament, acusada de possibles delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

@enricblanes a @PopapCatradio La Caixa de Solidaritat va rebre moltes peticions i es va superar la capacitat de resposta del web en alguns moments. La resposta de la gent ha estat espectacular. L'energia que tenim com a poble ens dona molta força. #Llibertat — Assemblea Nacional (@assemblea) 10 de noviembre de 2017

Segons ha confirmat l'ANC, els diners de la fiança de Forcadell han sortit de la Caixa de Solidaritat de l'entitat. L'ANC ja va crear un compte corrent per cobrir les possibles represàlies econòmiques pel referèndum de l'1-O.De la mateixa manera, el passat mes de setembre, la caixa de solidaritat va dipositar els 2,2 milions d'euros dels 5,2 totals que han de pagar Mas, Rigau, Homs i Ortega al Tribunal de Comptes arran de l'organització de la consulta sobiranista del 9-N.En aquest sentit, l'ANC ha agraït la resposta massiva de la ciutadania. Per la seva banda, Crida per la Democràcia ha volgut agrair tothom qui ha col·laborat. "Ja està en llibertat després de fer-se efectiva la fiança pagada gràcies a les vostres aportacions a la Caixa de Solidaritat", ha dit en un missatge de WhatsApp.