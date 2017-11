Vicenç Ramoneda i Ullar Sentmenat - República de Catalunya Sentmenat - República de Catalunya

10 de novembre de 2017, 13.01 h

Advocats per Catalunya o Coordinació d'Advocats Catalans prepara una nova acció de cara la manifestació per reclamar la Llibertat dels Presos Polítics i la República, convocada per l'ANC i Òmnium aquest dissabte.



Lletrats de diferents col·legis professionals de tot Catalunya es manifestaran amb toga davant la seu del Col·legi d'Advocats de Barcelona una hora abans de la gran concentració per anar plegats amb una pancarta fins al carrer Marina, escenari principal de la marxa.

Aqu... Llegir més