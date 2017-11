Forcadell paga la fiança de 150.000 euros i sortirà de presó en les pròximes hores

El jutge Llarena va deixar en llibertat els membres de la Mesa Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet i l’exvicepresident Lluís Maria Corominas, als que ha donat set dies per ingressar una fiança de 25.000 euros cadascun, que segons l'ANC, també sortiran de la mateixa caixa de solidaritat.

Forcadell ha dormit a la mateixa presó on, des del passat 2 de novembre, també estan recloses les conselleres destituïdes Dolors Bassa i Meritxell Borràs.

Atenció! La fiança de la @ForcadellCarme ja ha estat pagada. Benvinguda a casa! No pararem fins que hi sigueu tots! Amb la força de la gent som imparables Seguirem lluitant #Llibertat pic.twitter.com/GsQGhYUlvj

A primera hora del matí, l'advocat de Forcadell s’ha personat al Suprem per conèixer el número de compte on calia fer l’ingrés dels diners, que han sortit de la Caixa de Solidaritat de l’ANC. Ara, el Suprem haurà de donar ordre de sortida de la presó al jutjat, i aquest traslladar-ho a Institucions Penitenciàries perquè autoritzi la presó a fer efectiu l’alliberament.

Pla mig de Forcadell acomiadant-se amb un petó dels concentrats per donar-li suport, el 2 de novembre de 2017

Carme Forcadell ha dipositat aquest divendres al Tribunal Suprem la fiança de 150.000 euros que el jutge Pablo Llarena li va imposar dijous per eludir la presó i s'espera que abandoni el centre penitenciari en les pròximes hores.

