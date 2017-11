Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 13:30 h

Un jutge de la ciutat del Baix Camp admet a tràmit la denúncia contra els partits independentistes per un manifest realitzat després de l'1-O

Un jutjat d'instrucció de Reus ha imputat l'alcalde i els portaveus dels partits sobiranistes per un suposat delicte d'incitació a l'odi per un manifest signat després del referèndum.

El PDECat, ERC i la CUP van signar el 3 d'octubre en defensa de la convivència que ara els portarà als jutjats. Després que la Policia Nacional espanyola presentés l'atestat, el jutjat número 2 de Reus ha admès a tràmit la denúncia en la qual s'involucra a 14 persones entre polítics, bombers i ciutadans.

"Se'ns acusa d'un suposat delicte d'odi", ha assegurat l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. "Totes les nostres accions són pulcres i busquen garantir la convivència". "Ens citen per defensar la convivència i denunciar la violència", ha ressaltat en una roda de premsa. "El 3-O vam signar un manifest de condemna a la violència i ho tornaríem a fer".

"Reus és una ciutat segura", ha volgut remarcar Pellicer. "La convivència només es va trencar quan l'1-O van venir els excedents de policia". "Estem en un deliri col·lectiu que algú ens vol fer posar on no correspon". "La nostra actitud en defensa de la democràcia no canviarà", ha reblat.

