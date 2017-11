El jutge prohibeix a Carme Forcadell encapçalar la manifestació d'aquest dissabte

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 13:00 h

Així ho afirma el periodista Ernesto Ekaizer

El jutge ha tornat a oferir evidències a l'opinió pública que el procés judicial del Tribunal Suprem contra els membres de la mesa té un biaix polític que rebenta totes les garanties de qualsevol judici d'un Estat democràtic. Una de les condicions del jutge Pablo Llarena atempta directament contra els drets fonamentals individuals com és el dret a reunió i manifestació en plenitud.

Segons publica el periodista Ernesto Ekaizer, que després a matisat, la llibertat de Carme Forcadell sota fiança de 150.000 euros, que ja ha pagat l'ANC, té una condició indignant: no podria participar a la manifestació d'aquest dissabte convocada per Òmnium i l'Assemblea d'una manera activa, de lideratge o encapaçalar-la. Només de manera ciutadana. De no fer-ho, podria significar tornar a presó sota una nova fiança. Això seria així perquè, segons el jutge estaria trencant el compromís pel qual li va concedir la llibertat sota fiança perquè estaria incorrent en reiteració delictiva en ser una manifestació contra el 155 i en solidaritat amb els exconsellers presos.

La xarxa no ha tardat a indignar-se amb aquesta condició. Empar Moliner, per exemple, es pregunta "si fos a una manifestació unionista, passaria el mateix?"

Però si anés a 1 mani unionista no ho seria? I això és normal? I tothom segueix fumant-se el puro i demanant sacarina pel tallat? https://t.co/YBZbZ72qck — Empar Moliner (@emparmoliner) 10 de novembre de 2017

Juicio político que sólo busca de humillar a los independentistas. Prohíben a @ForcadellCarme asistir a la manifestación del sábado por la libertad del govern catalán. — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) 10 de novembre de 2017

Es increíble. España es cualquier cosa menos una democracia

Y esa mujer sigue presa. https://t.co/QO1tgghVex — Suso De Toro (@SusodeToro1) 10 de novembre de 2017

Manifestarse también es delito en España! Apuntarlo bien en vuestras agendas! pic.twitter.com/yrTDd7evJd — Max (@Well086) 10 de novembre de 2017

