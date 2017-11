Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 14:00 h

L'avisa que tindrà conseqüències negatives després del 21-D

0 ( 1 vot ) Carregant Carregant



El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha demanat als inscrits de BComú que votin en contra de trencar el pacte de govern a Barcelona en la consulta interna que celebren els comuns fins aquest dissabte. En aquest sentit, Iceta, exigeix a Colau que clarifiqui públicament la seva postura, que titlla de "no estar a l'altura".

Iceta ha considerat que, en un context on l'esquerra està demanant que hi hagi entesa entre el PSC i Podem, un trencament de l'acord a Barcelona tindria conseqüències molt negatives "més enllà de la ciutat", ha afirmat.



El primer secretari del PSC ha assegurat que BComú es "plega" a l'estratègia d'ERC i ha avisat a Colau que es posarà en un "embolic" si renuncia a l'acord amb el PSC i acaba donant suport a partits independentistes.



Per altra banda, ha retret a l'alcaldessa de Barcelona que no hagi dit públicament si ella aposta per mantenir o trencar l'acord. Considera que aquesta actitud no està a l'altura d'una alcaldessa.

Notícies relacionades

En una entrevista a Onda Cero, Iceta ha advertit que trencar l'acord a l'Ajuntament tindria conseqüències molt negatives, en referència als possibles pactes postelectorals després del 21-D. "Com direm que amb qui ens ha fet fora de Barcelona, volem governar Catalunya?, ha reblat.