Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 14:30 h

La periodista i escriptora canadenca condemna públicament l'empresonament del Govern legítim

"Que jo sàpiga, Trump no ha posat a la presó a cap representant del govern estatal". Són paraules de la periodista i escriptora canadenca Naomi Klein, ahir en un debat organitzat per BComú a les Cotxeres de Sants, on també va participar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Klein va condemnar davant centenars de persones la repressió del govern espanyol envers Catalunya i va considerar "més preocupant" les actituds de Mariano Rajoy que les del president nord-americà, Donald Trump.

L'escriptora canadenca Naomi Klein, en una imatge d'arxiu © Pau Cortina Comparteix Tweet

Etiquetes 155, Rajoy, Trump

Klein ja s'havia mostrat molt crítica amb l'executiu espanyol, a qui va culpabilitzar aquest dimecres des de Barcelona de perpetrar "un atac flagrant" a la democràcia. La periodista sempre ha defensat el dret a decidir i ara ha volgut mostrar el seu suport als membres del Govern legítim empresonat; així com la seva condemna al silenci de la Unió Europea. Nascuda al Quebec, Klein ja havia defensat en una visita a Catalunya al 2015 que s'escoltessin les aspiracions sobiranistes del poble català i, segons ella, la negativa del Govern espanyol a fer-ho hauria "augmentat" el desig d'independència. Ha dit Naomi Klein que ara és el moment de "resistir" per tal de no "normalitzar l'autoritarisme".



Pel que fa a Colau, en l'acte d'ahir, no va tractar una de les qüestions més importants que té ara mateix sobre la taula: la possible ruptura del seu pacte de govern amb el PSC, pel suport dels socialistes a l'aplicació del 155, al consistori barceloní. Malgrat la consulta interna de BComú per decidir-ho -que es va iniciar aquest dijous i acabarà dissabte, 11 de novembre- el PSC va pressionar-los ahir públicament perquè s'hi pronunciessin a favor. Al que sí es va referir Colau va ser a l'empresonament de part del Govern català, que va titllar d'"inadmissible". "S'està amenaçant no només Catalunya, sinó el conjunt de l'Estat", va sentenciar.