Més baixes a Podem per la seva cacicada a Catalunya

Cónsola no té la intenció de pertànyer a cap altre partit ni de formar part de cap llista electoral per a les eleccions catalanes del 21 de desembre.

La baixa es va fer efectiva el dijous passat i Cónsola va renunciar a tots els càrrecs, segons informen aquest divendres els diaris 'Segre' i 'La Mañana'. La marxa, a més, no és en silenci i ja l'exmembre de Podem ha criticat la postura de la direcció de Podemos davant l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.

És el cas de Manel Cónsola, que a més va ser un dels fundadors de de la formació lila a Ponent i integrant del Consell Ciutadà de Catalunya. Cónsola ha deixat el partit perquè considera que la formació que lidera Pablo Iglesias no el representa, segons han publicat diferents mitjans.

Manel Cónsola, ex de Podem a Lleida

#1 QUATRE BARRES II*II Republica Catalana II*II II*II Republica Catalana II*II 10 de novembre de 2017, 17.44 h







Un altre catala que ha obert els ulls



LERROUX-PODEMOS es un partit "UNIONISTA" dels que viuen d'espoliar Catalunya.



Frau-Colau i Frau-Domenech, "UNIONISTES" camuflats



Obriu els ulls, PODEMOS i el TRIPARTIT-155, odien Catalunya.













