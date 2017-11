El PP esprem el 155 i ''usurpa'' el vot de Catalunya en una votació sobre el model d'oposicions d'ensenyament

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 15:30 h

El Partit Popular va ''usurpar'' el vot de Catalunya en una reunió -el passat 30 d'octubre- amb els consellers d'educació de les diferents comunitats autònomes per imposar el seu model d’oposicions d’ensenyament. Així ho ha denunciat el sindicat majoritari al sector de l'ensenyament, USTEC-STEs: segons el seu portaveu, Ramon Font, en les votacions del disseny de les proves d'oposició hi havia un empat entre les 8 comunitats autònomes governades pel PP (que aposten per una prova eliminatòria de caire memorístic) i les 8 comunitats que prefereixen que aquesta part no tingui el caràcter eliminatori, un aspecte que s'ha d'incloure en un reial decret que reguli aquest accés a la funció pública. El PP va aprofitar el control de Catalunya per l'aplicació del 155 de la Constitució per usurpar el vot de Catalunya i fer desempatar la votació.







El portaveu d'USTEC-STEs, Ramon Font © Twitter @RamonFontUSTEC Comparteix Tweet

Per Font, aquesta és només una de les concrecions de l'article al sector de l'Ensenyament i recorda que, tot i que encara hi ha meses de negociació per dissenyar aquest nou model d'oposició futur (les oposicions del 2018 es faran en base al decret antic), lamenta que Catalunya hagi perdut ''el dret a decidir'' en aquest àmbit. Des d'USTEC-STEs, per exemple, es considera que la prova eliminatòria afavoreix els recent graduats, les persones que no treballen i no tenen familiars a càrrec perquè tenen més temps per estudiar i que, en canvi, penalitza els interins que poden aportar la seva experiència com a valor a l'hora d'opositar.

Més conseqüències del 155

Ramon Font també alerta que l'aplicació del 155 pot posar en perill alguns acords ja presos amb el Departament d'Ensenyament com el de recuperar la segona hora lectiva perduda amb les retallades, i que hauria de permetre incorporar uns 2.600 docents més al sistema. Per Font, aquest acord va condicionat als pressupostos i, amb el Parlament dissolt i la convocatòria d'eleccions, no està garantit. Pel portaveu d'USTEC, tampoc estaria garantit en el cas que s'acabessin prorrogant els comptes perquè podrien perillar ''conquestes ja assolides'' aquest curs, per la manera de prorrogar de l'estat espanyol. Pel portaveu del sindicat, no es pot dir que el 155 ''no estigui afectant''.