Puigdemont fa un pas endavant per unir l'independentisme en la llista d'electors

El president a l'exili oficialitza que està "disposat" a encapçalar la llista unitària de l'agrupació d'electors per "deure moral"

Pas endavant, i ferm, del president legítim de Catalunya per cohesionar l'independentisme de cara a les eleccions del 21 de desembre. Puigdemont ha anunciat que està disposat a encapçalar la llista unitària cívica que s'ha proposat aquest divendres a l'Ateneu Barcelonès, ja que té "el deure moral" de contribuir-hi. "Jo el tinc, m'identifico amb una idea d'aquestes característiques, que no va a buscar la legítima aspiració de cada partit sinó a protegir el bé superior en aquestes eleccions, que és la democràcia".

El president legítim de la Generalitat, en aquest sentit, aposta per deixar enrere els debats partidistes i aposta per aparcar els partits i fer possible una llista transversal que representi tot l'independentisme. "M'agradaria que fos el resultat de l'agregació de molta gent, també dels partits polítics, seria una bona notícia", ha indicat Puigdemont, que ha dit que "calen mesures excepcionals". "Seria una bona notícia i jo avanço la meva disposició a contribuir que sigui possible", ha dit a l'ACN.

Puigdemont ahir es va reunir amb Jaume Asens, de Barcelona en Comú, que es trobava a Brussel·les que va presentar al Parlament europeu l'informe per denunciar la repressió de l'Estat durant el referèndum de l'1 d'octubre. Avui el president també s'ha reunit a la capital d'Europa amb els membres de la CUP, Anna Gabriel i Benet Salellas, segons ha informat el 324. Aquest diumenge, la CUP celebra una assemblea on ha de decidir el seu posicionament respecte a les eleccions.