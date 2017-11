Puigdemont es reuneix amb Anna Gabriel i Benet Salellas a Brussel·les

Català de seny Sant Cugat Sant Cugat

10 de novembre de 2017, 16.17 h

No ho entenc. Clarament l'expresident ha fugit per evitar la Justícia, i no hi ha estratègia conjunta amb els exconsellers empressonats. És una evidència quan veiem que aquests últims estàn canviant d'advocats.



I ara, a sobre, demanen calers a la massa social per pagar les fianzes.



Quan despertareu?



Els constitucionalistes estem cansats i amb ganes de fer les paus amb els nostres familiars i amics indpeendentistes. És important que desperteu d'hora, perque el mal que tot això ens es...