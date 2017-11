La reunió entre Asens i Puigdemont descol·loca el PSC i PPC a l'Ajuntament de Barcelona

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 17:00 h

Els partits unionistes al consistori demanen explicacions sobre el cost del viatge del segon tinent d'alcalde a Brussel·les

El tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Asens, es va reunir dijous amb el president Carles Puigdemont aprofitant la seva visita a Brussel·les on ha presentat al Parlament Europeu un informe sobre les càrregues policials de l'1-O. Amb una foto a Twitter amb el president, Asens ha assegurat que des de Barcelona donen "suport al govern legítim de la Generalitat". Paral·lelament, el tinent d'alcalde va carregar contra el PSC per concórrer el 21-D amb Units per Avançar, que va titllar de "dreta homòfoba i ultracatòlica".

Tanmateix, Asens ha afirmat aquest divendres que, en el marc de la seva visita a Brussel·les, "tenia sentit" visitar el president i la resta de consellers que es troben a la capital belga per traslladar-los el seu "suport com a Ajuntament".

El tinent d'alcaldia de Barcelona ha destacat que Puigdemont està "bé d'ànims i molt convençut d'allò que està fent". Tanmateix, Asens ha dit que el president Puigdemont és "conscient del dramatisme de la situació" i que està "molt preocupat per la situació" dels consellers empresonats".

Amb tot, els grups municipals de Cs i PP al consistori de Barcelona han exigit que Asens doni explicacions sobre el cost del viatge a Brussel·les, on ha presentat les conclusions de l'informe del servei d'atenció a víctimes d'agressions policials de l'1-O que va obrir l'Ajuntament el passat 2 d'octubre.

"Jo m'interesso pels diners amb què has pagat el viatge per veure l'expresident fugat", ha dit a Twitter la líder de C's, Carina Mejías. I ha afegit l'etiqueta 'No amb els nostres diners'. A més, ha sentenciat que Colau segueix sent "aliada del separatisme".

Per la seva part, el popular Alberto Fernández Díaz constata en un comunicat que Ada Colau és "l'advocada" de Puigdemont a Brussel·les, "ciutat que s'ha desplaçat Asens per contribuir a l'estratègia de l'independentisme i criticar el govern d'Espanya pel passat 1-O", ha sentenciat.

Amb això, el PPC demanarà explicacions en la propera comissió de Presidència sobre les raons, el cost i l'agenda del viatge d'Asens a Brussel·les, centrat en la presentació al Parlament Europeu de l'informe que va fer l'Ajuntament sobre les càrregues policials de l'1-O.

