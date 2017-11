Tornem a casa. Amb la consciència tranquil·la d'haver actuat correctament: garantir la llibertat d'expressió al Parlament, seu de la sobirania nacional. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 10 de novembre de 2017

A més, en un altre missatge agraïa “l’estima i solidaritat” rebudes i assegurava que això fa els catalans “més forts, més lliures i més dignes”. Per últim, també ha tingut paraules per als consellers destituïts que encara són a la presó i els presidents de l’ANC i Òmnium. “Als qui encara esteu privats de llibertat: No us oblidem, us volem lliures, us volem a casa, us volem amb les vostres famílies. Estem amb vosaltres”, ha escrit la presidenta del Parlament.