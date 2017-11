[Vídeo] El públic de Gran Hermano de Tele5 esclata d'alegria quan s'anuncia la presó per Forcadell

Llavors apareixia, majestuós, Pedro Piqueras per anunciar que el jutge del Tribunal Suprem sentenciava presó sota fiança per a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Els micròfons de plató seguien oberts i es va poder escoltar clarament un esglai de joia i aplaudiments del públic. Una vergonya.

Era el programa de telebrossa de Tele5, Gran Hermano, presentat pel badaloní Jorge Javier Vázquez. Just tornaven d'una pausa publicitària i el presentador, abans de donar pas a la casa en directe, va anunciar que connectaven amb els informatius de la cadena per a donar una última hora.

