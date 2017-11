El PSC fitxa Carlos Jiménez Villarejo, de passat obscur anticatalà

No hi ha cap vot

L'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo tancarà la llista del PSC per la demarcació de Barcelona en les eleccions del pròxim 21 de desembre, segons ha anunciat aquest divendres el primer secretari socialista, Miquel Iceta, en una piulada a Twitter. Iceta, que ha explicat que aquesta tarda ho proposarà al Consell Nacional del PSC, ha destacat que Jiménez Villarejo "és un home d'esquerres que ens vol fer costat en aquesta contesa electoral extraordinària" i li ha agraït el gest amb un "Gràcies, Carlos!". D'altra banda, a proposta de la comissió de llistes. el número 4 de la mateixa llista serà per a la fundadora de Federalistes d'esquerres, Beatriz Silva Gallardo, just darrera de l'exconseller d'Interior i exlíder d'UDC, Ramon Espadaler, segons fonts del PSC.