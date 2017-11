Asens diu que BComú governarà “en solitari” si es trenca el pacte amb el PSC a Barcelona

Asens ha dit que "si la militància, les 10.000 persones que estan inscrites a Barcelona en Comú, decideixen que hi ha motius suficients per trencar el pacte de govern amb el PSC", això no significa que Barcelona en Comú "governi amb altres partits de l'oposició". Els inscrits de Barcelona en Comú voten entre dijous i dissabte si el partit ha de trencar el seu pacte amb el PSC a Barcelona. De fet, en la mateixa pregunta ja s'especifica que l'alternativa no és cap altre acord amb una altra força política. Els resultats es coneixeran a partir de diumenge.Asens ha afirmat que intentaran fer "una política de geometria variable" i "buscar acords amb els diferents grups" si finalment els socialistes acaben sortint del pacte de govern. Asens es troba a Brussel·les, on ha presentat al Parlament Europeu les conclusions de l'informe del servei d'atenció a víctimes d'agressions policials de l'1 d'octubre que va obrir l'Ajuntament de Barcelona el dia 2 d'octubre. Durant la seva visita a la capital belga, Asens també s'ha reunit amb diferents grups polítics de l'Eurocambra "amb la voluntat d'impulsar una investigació en el marc de la comissió de drets civils del Parlament Europeu".