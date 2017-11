Demòcrates concorrerà al 21-D amb ERC si no hi ha llista unitària

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 20:00 h

Un 93% de les bases de la formació donen suport a aquesta opció en la consulta interna que ha impulsat la direcció

A l'espera encara de confirmar definitivament si hi haurà llista unitària de l'independentisme per concórrers a les eleccions del proper 21 de desembre, Demòcrates de Catalunya ha fet públic que anirà amb la llista liderada per Esquerra Republicana si finalment el sobiranisme no es presenta com un front comú als comicis. Així ho han decidit les seves bases en una consulta interna que havia impulsat la direcció de la formació liderada per Antoni Castellà i on hi ha també l'ex presidenta del Parlament, Núria de Gispert.

Segons un comunicat del partit, hereu de l'antiga Unió, un cop fet el recompte de resultats, un amplíssim 93% dels participants a la consulta han avalat aquesta opció de presentar-se en una llista “el més transversal possible” amb “Demòcrates, ERC, MES, Avancem, independents i que estigui oberta a formacions que defensin la República”.Amb un cens total de 2.333 membres de Demòcrates, la formació ha tancat aquest divendres a les 11:00 hores del matí la consulta electrònica sobre la participació al 21.D. Així, hi ha votat un 36,65% del total de membres (855 persones), amb un resultat que avala l’opció guanyadora amb un 93,13% (797 vots), un 4,72% (40 vots) havia votat en contra, i un 2,15% (18 vots) ha optat per votar en blanc. La consulta impulsada només oferia aquesta possibilitat de pactes, deixant fora qualsevol altra via i quedant descartat un acord amb el PDeCAT només, soci habitual dels que formen ara Demòcrates però del qual s'haurien anat distanciant des que van decidir prendre camins separats. D'altra banda, el partit democristià feia temps que hauria anat apropant-se a ERC i, fins i tot, haurien compartit alguns actes.