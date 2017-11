[Vídeo] Cuatro banalitza la dictadura emparellant dos franquistes a First Dates

No hi ha cap vot



I, com si no fos suficient, s'atreveixen a emetre bromes de caràcter racista: "jo sóc molt d'extrems, o blanc o negre a la vida", diu ella. I ell respon, "jo de blanc". En la mateixa línia, també fa referència a la manera com els franquistes coneixien l'Exèrcit Popular de la República durant la Guerra Civil espanyola. "Si és vermell o blau, jo amb el blau", diuen entre riures.



En preguntar-li ell si és cristiana, a ella li ofèn el dubte i és aleshores quan l'home li demana si coneix el Camí Neocatecumenal, un itinerari d'iniciació cristiana que pertany a l'Església Catòlica, nascut a Madrid l'any 1964 i iniciat pel pintor espanyol Francisco Argüello, més conegut com a Kiko Argüello, i la llicenciada Carmen Hernández. El sopar acaba amb els dos compartint el seu gust per la tauromàquia.



"Quin tipus de política t'agrada a tu?", li pregunta ella. "Sóc políticament incorrecte", diu ell, però la dona insisteix... "Extrema dreta", acaba dient, en un esclat d'alegria d'ambdós en veure que haurien trobat la seva mitja taronja. D'aquesta manera, sense cap vergonya, normalitza el feixisme la cadena espanyola. De fet, en les definicions que fan al programa mentre els protagonistes parlen a càmera, a ell el titllen de "relaxat però extremat" i a ella de "conservada i animada".