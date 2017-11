L'exvicepresident de SCC i Jordi Hereu, els dos últims fixatges del PSC pel 21-D

Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 18:50 h

Els socialistes segueixen confeccionant una llista sense ideologia marcada

Com si fos un mercat futbolístic, Miquel Iceta s'ha proposat fer una llista per al 21-D amb un ventall de possibilitats que trenquen la lògica del partit. Després d'incloure Espadaler d'Unió, força que s'oposava al matrimoni homosexual, ara recupera l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, i l'exvicepresident de Societat Civil Catalana, Alex Ramos.

L'estratègia del PSC per aquestes eleccions on el país es juga el seu futur com a República és molt clara, cal agafar sectors de totes les sensibilitats que no tenen representació per sumar vots. El moviment d'Iceta, que compta amb el silenci de l'ala més d'esquerres del partit, no només ha propiciat l'arribada de figures allunyades del socialisme català, com l'excap de llista d'Unió, Ramon Espadaler, sinó també la de recuperar el qui fou vicepresident de SCC, Alex Ramos, i l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu.



Pel que fa a Alex Ramos, és un vell conegut del partit, quan va arribar al càrrec de l'entitat nacionalista era militant actiu del PSC-PSOE, i dins del partit, responsable de l’agrupació socialista de salut de Barcelona.