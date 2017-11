Última actualització Divendres, 10 de novembre de 2017 20:30 h

Diu ara que vol representar els catalanistes no independentistes, després d'avalar el 155

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha parlat dels nous fitxaxes dels socialistes de cara a les eleccions del 21-D durant el Consell Nacional extraordinari que ha d'aprovar les llistes del partit per als comicis. Pel que fa al seu acord amb Units per Avançar (el nou partit dels ex-dirigents d'Unió) i la incorporació d'independents d'altres àmbits - com Carlos Jiménez Villarejo, amb un marcat passat anticatalà o l'exvicepresident de Societat Civil Catalana, Àlex Ramos- Iceta ha dit que el moment requeria acords i anar més enllà. Sobre els primers, ha tornat a defensar que ni ells fan seu el programa del PSC ni el PSC fa seu el programa d'Units però que han considerat que calia un "acord entre diferents" per tal d'"enfortir les diverses famílies del catalanisme no independentista" i donar resposta a aquells "farts de col·leccionar fracassos". "Qui és capaç d'agrupar en una mateixa llista Espadaler i Villarejo? Iceta", ha sentenciat.





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en una imatge d'arxiu © Maria Belmez Comparteix Tweet

Etiquetes 21-D, Iceta, PSC

El líder dels socialistes ha defensat que amb aquestes llistes, el PSC no fa res estrany sinó que estén els braços "cap al centre i cap a l'esquerra" i ha defensat que això "no és incompatible amb assegurar que el catalanisme no independentista surti guanyador en les eleccions". Iceta ha defensat que durant la seva història ja han demostrat que saben sumar i ha dit que ara volen "multiplicar". I és que, després d'avalar la intervenció de Catalunya per part de l'Estat i la suspensió de l'autogovern amb l'aplicació del 155, Iceta es postula ara com a representant del catalanisme no independentista.



Durant el seu parlament, ha defensat el projecte socialista per als propers comicis, en que ha dit es presenten "sense disfresses" ni "operacions de transformisme". També ha assegurat que estan "orgullosos" de les seves sigles i història. D'altra banda, Iceta ha reivindicat el PSC com l'exponent del "catalanisme social i federal" però ha dit que també s'ofereixen a aquells catalanistes no independentistes que es troben "orfes" perquè qui els representava "ha empès camins de radicalització, ruptura i fracàs". Ha emfatitzat però que el PSC es presenta com a tal, amb el seu programa: "Nosaltres som el que som, qui ens voti sap què està votant", ha afirmat. Així, ha dit que la "solidaritat" per acordar i eixamplar és total però que no renunciaran "ni un àtom" al que és el PSC.

"Volem superar la divisió, promoure acords i aconseguirà avenços", ha explicat el primer secretari socialista, al temps que ha dit que cal allunyar-se de la "èpica" que han impulsat fins ara els independentistes. Ha assegurat que l'oferta socialista vol representar "molts catalans socialistes i progressistes" però també d'altres que comparteixen el no a la independència.