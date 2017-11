El sobiranisme se cita de nou al carrer per encetar la precampanya del 21-D

Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 05:00 h

La mobilització convocada per l'ANC i Òmnium dona el tret de sortida

ANÀLISI | @JoanSole_ .- Fins on està disposat a arribar l'independentisme per fer efectiva la Declaració d'Independència? La pregunta que s'ha fet el moviment durant aquests set anys de mobilitzacions torna a plantejar-se en l'imaginari col·lectiu amb les eleccions del 21 de desembre cada vegada més a prop. .- Fins on està disposat a arribar l'independentisme per fer efectiva la Declaració d'Independència? La pregunta que s'ha fet el moviment durant aquests set anys de mobilitzacions torna a plantejar-se en l'imaginari col·lectiu amb les eleccions del 21 de desembre cada vegada més a prop.

La mobilització d'avui convocada per l'Assemblea Nacional i Òmnium és el tret de sortida a la precampanya del 21-D, unes eleccions que a mesura que avancen els dies monopolitza la lectura plebiscitària que situa les urnes en la cruïlla de legitimar, amb el mandat popular, la Declaració d'Independència del 27 d'octubre o l'aplicació del 155.

Mantenir el batec del carrer és vital per un moviment que va aixecar el dit davant del món l'11 de setembre del 2012 amb la seva primera gran manifestació. Les accions i reivindicacions, entre les quals hi havia les consultes populars, que durant anys van lluitar per la República catalana foren el bressol de l'èxit de la 'Marxa cap a la Independència'. Avui, amb la Declaració d'Independència aprovada, la societat civil sobiranista vol desbordar els carrers amb la Diada Nacional per la Llibertat. Clam per l'alliberament i retorn dels empresonats i exiliats que han lluitat perquè Catalunya sigui un Estat independent.

La jornada d’avui ha de servir de punt de partida d’un missatge d’unitat que defugi de qualsevol càlcul polític, l’única fórmula que funciona és la suma. La suma d’esforços perquè el país recuperi les seves institucions i enceti la República amb, sobretot, tots els qui avui són privats de les seves llibertats al seu país, a casa seva, amb els seus.