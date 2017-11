VOX vol que l'Audiència Nacional investigui l'origen de la fiança de Forcadell

El secretari General de VOX, Javier Ortega, titlla en el text a l'ANC d'"organització delictiva colpista" i creu que el seu patrimoni "ha de ser sotmès al més rigorós control i investigació" per evitar que diners d'origen "delictiu o desconegut" serveixin per pagar fiances d'investigats "pels mateixos fets delictius".

Mitjançant un comunicat, VOX demana a Lamela que indagui en el "possible origen delictiu o no justificat dels diners pagats" i assegura que també denunciarà i farà la meteixa petició davant la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac).

