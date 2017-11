[Vídeo] Obsessió espanyola amb Rússia i Veneçuela per justificar la seva mala imatge davant Catalunya

Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 10:15 h

Ahir el ministre, TVE1 i avui El País afirmen que Putin està darrere d'una conspiració contra l'Estat

La intransigència del govern de Mariano Rajoy, la duresa de l'aplicació del 155 i les sentències de presó preventiva sense fiança per polítics catalans, juntament amb els cops de porra de l'1-O dels piolins i la nefasta gestió internacional del ministre d'afers exteriors Alfonso Maria Dastís (i amb un precedent recent com la gestió anglesa amb Escòcia) han fet caure en picat la imatge espanyola.

Ara, una vegada més, la maquinària de l'Estat es torna a posar en marxa per intentar fer pujar la moral als seus i, també, per amagar les seves pròpies vergonyes. És el que va fer ahir el portaveu del Gobierno Iñigo Méndez de Vigo, que va assegurar que Rússia i Veneçuela estarien darrere de perfils anònims a les xarxes fer córrer rumors falsos.

A partir d'aquí, via lliure pels mitjans espanyols per a començar a inculcar a l'opinió pública que hi ha una campanya internacional duta a terme per Putin i Maduro i amb complicitats com les figures de Julian Assange, per fer mal a la imatge d'Espanya amb rumors, difamacions i falsedats sobre com estan gestionant el procés català.

De fet, qui se'n du la medalla d'or és El País amb un article que podria semblar perfectament de El Jueves, si no fos perquè el firma el mateix David Alandete, director adjunt de El País. En un gràfic, assegura que els perfils de les xarxes socials que més compartien informació "falsa" sobre Espanya un 32% eren de Veneçuela i un 30% de Rússia.

Ahir, al debat de 'La Noche en 24h' de TVE també es van dedicar a recordar els interessos de Putin per a desestabilitzar Europa i que una de les eines que hauria utilitzat per aconseguir-ho era donant suport als independentistes.

No se n'adonen que fan el ridícul? La mala imatge d'Espanya al món no és per culpa de Rússia o Veneçuela. Són els cops dels Piolins, les mentides de Dastis a les TVs internacionals, el 155 la presó a polítics i el senyor M. Rajoy https://t.co/43xPeWX46n pic.twitter.com/gIFUBipYtY — Gerard Sesé (@gerardsese) 11 de novembre de 2017

