Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 11:15 h

El vicepresident de l'ANC fa una darrera crida a la ciutadania: "Ens hem de mobilitzar i aturar una repressió generalitzada"

ACN Barcelona .- El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Agustí Alcoberro, s'ha mostrat favorable a una llista única del sobiranisme: "Hem d'entomar el repte del 21-D, ens agradaria una llista comuna. Que els partits arribessin a un acord i anessin en una llista única", ha assenyalat Alcoberro aquest dissabte al programa 'El Suplement' de Catalunya Ràdio. Precisament, l'ANC fa una consulta sobre aquesta qüestió entre les seves bases que es tancarà a les 15 hores, dues hores abans de l'inici de la manifestació al carrer de Marina en favor de la llibertat dels consellers i dels líders socials empresonats.

El vicepresident de l'Assemblea Nacional Catalana ha volgut fer també una darrera crida a la ciutadania: "Ens hem de mobilitzar i aturar una repressió generalitzada", ha comentat Alcoberro, que ha reconegut que els últims esdeveniments han creat desànim en files sobiranistes: "Es convoquen unes eleccions en què els votants unionistes estan mobilitzats i els independentistes surten d'una depressió".Fent un salt al PDeCAT, Carles Puigdemont va explicar ahir que es presentaria com a cap de llista en aquesta candidatura única fent referència a la importància del que representa aconseguir aglutinar el 'Sí' de l'1-O: "Que ningú en tingui cap dubte, el missatge més poderós que podem enviar al món i també a l'Estat espanyol és que la majoria que hem anat construint tots aquests anys no és una moda ni un accident de la història, és fruit de la voluntat. I que això es tradueix: en escons, en vots i, per tant, en polítiques", ha afegit.