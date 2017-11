Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 12:15 h

Asseguren que Podemos "ja no és una organització transversal" i que no s'hi senten identificats

ACN Lleida .- El cercle de Podem a les Terres de Lleida ha anunciat a través d'un comunicat que es dissol perquè no se senten identificats "amb forma de fer política i amb el projecte actual de Podemos", una formació que, segons asseguren, "ha deixat de ser aquella eina que molts pensàvem que faria possible acabar amb el règim del 78, amb la qual podríem donar-li la volta al tauler i acabar amb la corrupció i la desigualtat social". En el text al·leguen que Podemos "ja no és una organització transversal" i acusen Pablo Iglesias i Pablo Echenique de tenir una "actitud autoritària" en la línia de la "deriva impositiva" de la direcció del partit a Madrid. Assenyalen com a exemples d'aquesta actitud la destitució del Comitè de Garanties per denunciar l'incompliment dels acords de Vistalegre II o, en el cas de Catalunya, la consulta per fer dimitir al ja exsecretari general de Podem Catalunya Albano-Dante Fachín i que consideren que es va fer "sense les mínimes garanties legals" i que "incompleix els estatuts i els documents interns".

Al comunicat que es va penjar aquest divendres a la nit al Facebook de Podem Terres de Lleida els integrants també mostren el seu enuig pel fet que s'han assabentat que "les llistes per concórrer a les eleccions del pròxim 21-D ja estan confeccionades, la qual cosa suposa una greu irregularitat", ja que, segons recorden, els estatuts de Podemos fixen que cal fer unes primàries prèvies per elegir els candidats.

Entenem que aquesta ingerència és totalment inacceptable per a un partit que vol construir les seves estructures i prendre les decisions de baix a dalt donant el protagonisme a les bases.

I finalment la imposició d’una gestora des de Madrid per dirigir Podem Catalunya sense tenir en compte als inscrits catalans és una altra prova de què les formes d'organització i presa de decisions no es diferencien de la resta de partits i amb una dinàmica opaca i manca total de transparència", afegeixen.

Per tot plegat, conclouen que "el Cercle de Podem Terres de Lleida lamenta profundament aquesta situació i em acordat entre totes que l'única sortida raonable és dissoldre definitivament el cercle i tramitar la baixa com a inscrites a Podemos, ja que no ens sentim identificats amb aquesta forma de fer política i amb el projecte actual de Podemos. Avui, Podemos no és per a nosaltres el partit al qual ens vàrem integrar a l'agost del 2014 i, per tant, no té cap sentit seguir representant-lo".

