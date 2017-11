L'alcalde del PSC de Blanes abandona el partit poc després que Collboni fes una crida a no fer-ho

Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 13:15 h

Les diferències del batlle amb el partit han provocat aquesta decisió que s'haurà de ratificar en un ple extraordinari divendres que ve

El secretari de Política Municipal del PSC i líder dels socialistes a Barcelona, Jaume Collboni, ha criticat que partits com el PDeCAT o ERC hagin forçat el trencament de pactes municipals amb el PSC arran del procés sobiranista o de l’aplicació de l’article 155 de la Constitució a Catalunya. Poques hores després un alcalde socialista, en aquest cas de Blanes, trencava el carnet.

L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha anunciat que deixa la militància del PSC, per les diferències aparegudes arran del suport del seu partit a l'aplicació de l'article 155. Lupiáñez també ha criticat la "deriva política" del PSC i ha fet pública la seva renúncia a l'acta d'alcalde que ostentava des de les municipals de 2015, amb el suport del PDeCAT i ERC. "Mai he estat un polític de professió, per això no em vull aferrar a la cadira com altres", ha reblat. Des de la direcció del partit a Girona agraeixen el gest i l'honestedat de l'encara batlle, i asseguren que intentaran mantenir l'alcaldia. Ara, Blanes celebrarà un ple extraordinari el proper divendres 17 de novembre, on es farà efectiva la renúncia de l'encara alcalde. Lupiáñez, que passarà a ser regidor no adscrit, no ha anunciat la seva decisió fins aquest dissabte perquè abans volia explicar-la a l'assemblea del seu partit que es va reunir aquest divendres al vespre.

El tintent d'alcalde socialista a Barcelona, Jaume Collboni considera “una molt mala notícia” que alguns governs locals s’estiguin desfent per les diferències respecte de qüestions nacionals, i creu que això “alimenta una lògica frontista que no és bona pel país, sobretot per al dia després de les eleccions”. De la mateixa manera, ha vaticinat que als llocs on el trencament s’ha produït “provocarà que s’entri en una situació de paràlisi” municipal.Contra aquesta tendència a trencar els pactes per les postures dels partits en el procés sobiranista, el socialista assegura que la seva formació aposta per “prioritzar la governança dels ajuntaments i posar per davant l’interès dels veïns dels municipis per sobre del context polític català”Tarragona, Girona, Terrassa, Mataró, Sant Cugat i Tàrrega i Olot, estan entre els ajuntaments afectats pels trencaments del pacte del PSC amb altres foces polítiques catalanes. En les pròximes hores se sabrà si Barcelona se suma a aquesta llista, sent l'estocada final de cara al 21-D.