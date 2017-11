Última actualització Dissabte, 11 de novembre de 2017 14:30 h

L'alcaldessa retreu al PSC que incorpori "un partit de dretes" com Unió a les llistes i es faci "'selfies' amb el racista d'Albiol"

ACN Sant Adrià de Besòs .- L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat als membres del Govern destituït pel govern espanyol i a tots els dirigents de JxSí que "donin la cara" i expliquin als catalans perquè els han "enganyat". En la seva intervenció durant l'assemblea de Catalunya en Comú, Colau els ha instat a donar explicacions sobre "perquè enlloc de convocar eleccions van fer una DUI i van desaparèixer i deixar el país sol davant la incertesa". D'altra banda, ha retret al PSC que estigui "revivint" Unió amb la incorporació d'alguns dels seus membres a les llistes pel 21-D i que estigui "donant tot el suport" al PP per acabar amb l'autogovern de Catalunya. "Iceta, on vas?", ha preguntat Colau al líder dels socialistes a Catalunya, de qui ha criticat que es faci "'selfies' amb el racista i xenòfob d'Albiol".

El candidat de Catalunya en Comú el 21-D, Xavier Domènech; l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; Vicenç Navarro i Elisenda Alamany, en una de les votacions de l'assemblea.

L'alcaldessa ha tornat a reclamar la llibertat dels membres del Govern destituït pel govern espanyol que estan empresonats, així com dels dirigents de l'ANC i Òmnium Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. "Volem que els presos surtin però també que el govern irresponsable que ha portat el país al desastre doni la cara, reconegui els errors i faci autocrítica", ha dit.

I és que l'alcaldessa ha acusat els dirigents del govern de JxSí d'"enganyar" i "tensionar" la societat catalana. Els ha acusat de no aprofitar l'"exercici de democràcia exemplar i massiu" que va significar l'1-O i fer, per contra, "una DUI que no només no la volia la majoria del país sinó que es va fer enganyant a la població, per interessos partidistes". Colau ha afegit que aquesta declaració "no ha portat a la república" i, després de definir-se com a republicana, ha dit que ella vol la "república real, que potser no arribarà tan ràpid com alguns voldrien".

Crítiques al PSC

Colau ha dirigit part de les seves crítiques al PSC. En primer lloc els ha acusat de dir-se democràtics i no demanar la llibertat dels presos "perquè no són del seu partit". "Companys del PSC no ho entenc, defensar la democràcia és defensar que els teus adversaris polítics no estiguin a la presó per motius polítics", ha dit.

En segon lloc, ha assegurat que no se'n sap avenir dels darrers passos dels socialistes catalans com l'aliança amb Units per Avançar i s'ha mostrat convençuda que tampoc ho entendrà gent com l'exalcalde Pasqual Maragall ja que estan veient un PSC "flanquejant" el PP i Cs. "No fan honor ni a la seva militància, ni als seus treballadors, el PSC havia lluitat i treballat per l'autogovern i és incomprensible i injustificable que es facin 'selfies' amb el racista i xenòfob d'Albiol", ha apuntat.

21-D, una "oportunitat" per canviar la situació actual

Sobre els comicis del 21-D, Colau ha afirmat que Catalunya es troba en una de les "pitjors" situacions viscudes en els darrers 40 anys en trobar-se en un "estat d'excepció amb la Generalitat intervinguda i el govern legítimament escollit cessat i empresonat per motius polítics". Per això, ha dit que les eleccions convocades per al 21-D no són les que voldrien però ha afirmat que són una "oportunitat que no es pot deixar passar" per revertir la situació.

L'alcaldessa ha rebutjat la "política de blocs" que volen imposar amb un "front del 155, l'autoritarisme, la retallada de erets i llibertats" i un segon "de la DUI i la irresponsabilitat". Per contra, ha reivindicat "recosir ferides" i posar en valor la cohesió social, la convivència i la diversitat.

Amb tot, Colau s'ha mostrat convençuda que l'espai que representen els comuns és "més necessari que mai" i ha agraït especialment als membres de Podem que hi concorrin plegats. L'alcaldessa s'ha reivindicat com un espai "honest que no ha canviat d'opinió" i que vol guanyar en autogovern i treballar per un referèndum pactat. "Ens acompanya la coherència, l'honestedat i altres formes de fer política", ha dit.

