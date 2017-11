El PPC demana a la Junta Electoral que impedeixi a TV3 i Catalunya Ràdio retransmetre la manifestació d'aquesta tarda

Albiol ha demanat una pronunciació "urgent" a la Junta Electoral sobre la petició del PPC per tal que impedeixi que TV3 pugui acabar retransmetent la "manifestació separatista que aquesta tarda duran a terme els partits separatistes amb l'ANC i Òmnium Cultural". El president del PPC i candidat a la presidència de la Generalitat considera "impresentable" la "utilització de TV3 per a finalitats d'agitació social en favor de l'independentisme" i, en aquest sentit, ha afirmat que "alguns continguts i informacions de TV3 són un autèntic escàndol democràtic".

El PPC creu l'emissió de la manifestació per part de TV3 suposa "una deslleialtat més d'aquest canal públic en favor d'una ideologia que el que pretén és trencar Catalunya de la resta d'Espanya" i més tenint en compte "que ja estem en un període de convocatòria electoral". La CCMA pot presentar al·legacions fins a les 15.00 hores i partir d'aquest moment està previst que la Junta Electoral Central prengui una decisió.

ACN Gimenells i el Pla de la Font .- El Partit Popular de Catalunya (PPC) ha presentat un escrit davant la Junta Electoral demanant-li que impedeixi que TV3 i Catalunya Ràdio retransmetin en directe la manifestació "separatista" que aquesta tarda se celebrarà a Barcelona sota el lema 'Llibertat presos polítics, som República'. El president del PPC i candidat a la presidència de la Generalitat en les eleccions del 21-D, Xavier Garcia Albiol, considera "inadmissible la utilització partidista" de la televisió pública catalana per tal que "segueixi sent el principal instrument d'agitació de l'independentisme".

