Àngels Martínez se'n fot de l'entusiasme que genera la llista dels comuns pel 21-D

Ho fa a través d'una dura i irònica piluada en resposta a Joan Mena

Àngles Martínez, que malgrat que els seus problemes de mobilitat va arrencar les estanqueres que els diputats del PP van deixar a les seves cadires del Parlament, ha respost amb ironia però amb molta contundència en el missatge, una piulada de Joan Mena d'EUiA que es mostrava cofoi per la presentació de la llista dels comuns.

Joan Mena afirmava a Twitter que l'assemblea on s'ha presentat la llista dels comuns pel 21-D amb la presència d'Ada Colau i Xavier Domènech ha estat "magnífica" i hi afegia una foto.

La que fins ara havia estat diputada per CSQP al parlament i que ara ha abandonat Podem Catalunya juntament amb Albano Dante Fachin i altres 6 membres més per la cacicada de Pablo Iglesias, ha contestat amb contundència i ironia a Joan Mena fent broma de les cares dels assistents: "molt entusiasmats no se us veu".

Magnífica assemblea de @CatEnComu i @podem_cat. Fugim dels blocs i construïm una Catalunya en comú. Recuperem l’agenda social: educació, sanitat, pensions i feminismes! pic.twitter.com/PXqg4p16gW — Joan Mena Arca (@joanmena) 11 de novembre de 2017

Home, Joan, molt entusiasmats no s’us veu a la foto, no. I revisa les llistes (sense primàries) Hi ha gent q no vol estar-hi... i altra q més valdria q no hi fos! — angelsmcastells (@angelsmcastells) 11 de novembre de 2017

