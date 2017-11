Demostració de força de l'independentisme a Barcelona amb el 21-D a l'horitzó

ACN Barcelona .- Milers de persones omplen el carrer Marina de Barcelona en la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural per demanar la llibertat dels consellers i líders de les dues entitats sobiranistes. Sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república', la marxa té dues capçaleres, la primera de les quals està formada pels familiars dels polítics que estan a la presó i dels membres del Govern destituït que es troben a Bèlgica. A la segona capçalera hi ha representants polítics de formacions com ERC, el PDeCAT, la CUP, Catalunya en Comú o el PNB. També l'exsecretari general de Podem Catalunya, Albano Dante Fachín.